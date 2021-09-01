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أسطورة ليفربول يتوقع مصير محمد صلاح في أنفيلد

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
وكالات

أعرب الإنجليزي جيمي كاراجر، أسطورة فريق ليفربول لكرة القدم، عن اعتقاده بأن النجم المصري محمد صلاح، سيكون اللاعب التالي الذي سيجدد عقده مع "الريدز".

 

وجدد ليفربول مؤخرا عقود عدد من لاعبيه، وهم: قائد الفريق جوردان هندرسون، وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، والظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد، والظهير الأيسر الإسكتلندي آندي روبرتسون، ولاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو، وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

 

بينما ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف 2023، وهناك بعض الجدل حول التجديد.

 

وقال كاراغر، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن ليفربول لديه مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم. الأمر لا يتعلق فقط بتجديد عقد هندرسون، لكن يعود إلى عدد اللاعبين الذين وقعوا عقودا طويلة الأجل، حيث وقع أليسون لست سنوات وجدد فان دايك عقده".

 

وأضاف كاراغر: "أعتقد أن محمد صلاح سيكون اللاعب التالي الذي يجدد عقده مع ليفربول".

 

واختتم: "عندما كنت ألعب في النادي في السنوات الماضية، إذا كان لدينا عناصر بهذه الجودة الموجودة الآن، فإنهم سيذهبون إلى ريال مدريد أو برشلونة".

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