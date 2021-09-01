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تداولات البورصة تقفز الي 121.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:23 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 121.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس، فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.73 مليار ورقة منفذة على 1.339 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 64.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.987 مليار ورقة منفذة على 797 ألف عملية خلال جلسات يونيو الماضي.


ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 13 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 330.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 21.3 مليار جنيه، بحجم تداول 7.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 664.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 34.3 مليار جنيه بحجم تداول 10 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 994.6 ألف عملية.
 

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