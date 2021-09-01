"كيما" توقع مذكرة تفاهم للقرض المشترك بقيمة 292 مليون دولار





وقعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية"كيما" مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة القرض المشترك القائم بقيمة 292 مليون دولار و 1,920 مليون جنيه مصري مع تحالف بنوك مصرية ويتكون من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين و ضامني التغطية ومسوقي التمويل. وإنضم إليهم بنك القاهرة بصفته مرتب رئيسي وضامن لتغطية وبنك بلوم مصر والبنك العقاري المصري العربي بصفتهم بنوك مقرضة.





تم استخدام القرض لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما في أسوان والذي يعمل حاليًا بنسبة ٪80 لخط الأمونيا و %104 لخط اليوريا.





ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 1200 طن يوميًا من الأمونيا و 1575 طن يوميًا من اليوريا.





مذكرة التفاهم تمثل البنود الرئيسية التي سيتم تعديلها إلى اتفاقية القروض الموقعة مسبقًا في عام 2015.





وقال محمد حسين رضوان ، العضو المنتدب لشركة كيما: "نحن سعداء للغاية بتوقيع مذكرة التفاهم والتي تعكس ثقة البنوك في كيما وآفاقها المستقبلية. لم تكن هذه الخطوة لتحدث لولا دعم تحالفالبنوك ومساهمينا. يؤكد مجمع الأمونيا واليوريا على التزام الحكومة بتطوير صعيد مصر والذي سيكون له تأثير كبير على هذه المنطقة".



