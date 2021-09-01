الزمالك يضغط على بيراميدز لحسم الصفقة الكبرى









يخطط مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لتدعيم خط دفاع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.





مفاوضات الزمالك لضم منصور





و كان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد طلب من مسئولي القلعة البيضاء ضرورة تدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.





من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك عن طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز في الصيف الجاري.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك كثفوا المفاوضات مع إدارة بيراميدز للحصول على خدمات أحمد أيمن منصور في الساعات القليلة المقبلة بناء على طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون





وأتم المصدر موضحا أن هناك صفقات تبادلية محتملة بين الزمالك و بيراميدز على أن يرحل عبد الله جمعة و عواد إلى صفوف الفريق السماوي ضمن الصفقة.