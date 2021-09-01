ألمانيا تفقد مولر في تصفيات كأس العالم 2022

أعلن هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء أن توماس مولر سيغيب عن صفوف الفريق في مبارياته الثلاث المقررة خلال سبتمبر الجاري ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بسبب إصابة في الفخذ.





كذلك تأكد غياب مانويل نوير حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني عن المباراة المقررة الخميس أمام منتخب ليختنشتاين.





وجاء ذلك طبقا لما أعلنه فليك خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن مباراة ليختنشتاين المقررة في سانت غالن بسويسرا، وهي أول مباراة للمنتخب تحت قيادة مدربه الجديد فليك.





ويعاني نوير من مشكلة في الكاحل لكنه قد يصبح لائقا للمشاركة في المباراة التالية المقررة أمام أرمينيا يوم الأحد المقبل في شتوتغارت، وكذلك المباراة المقررة أمام أيسلندا يوم الأربعاء، بينما رحل المهاجم مولر بالفعل عن معسكر المنتخب.





وسيتولى بيرند لينو حارس مرمى أرسنال، حراسة مرمى المنتخب الألماني في مواجهة ليختنشتاين، لكن فليك لم يحسم قراره حتى الآن بشأن شارة قيادة المنتخب.



