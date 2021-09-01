"العقارات " في صدارة قطاعات البورصة تداولاً خلال أغسطس2021









أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر أغسطس علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال تعاملات شهر اغسطس، بقيمة تداول بلغ 12.9 مليار جنيه وبحجم 2.9 مليار سهم.



