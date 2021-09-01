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"العقارات " في صدارة قطاعات البورصة تداولاً خلال أغسطس2021

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:33 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر أغسطس علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة  من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال تعاملات شهر اغسطس، بقيمة تداول بلغ 12.9 مليار جنيه وبحجم 2.9 مليار سهم.

وجاء قطاع  الاغذية بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 5 مليار جنيه، بحجم تداول 850 مليون سهم، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية  بقيمة تداول بلغت 4 مليار جنيه وبحجم 1.8 مليار سهم ، يليه قطاع سياحة وترفيه بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه بحجم 763 مليون سهم.

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