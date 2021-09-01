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تعرف على موعد طرح البرومو والأغنية كاملة لكليب "تجار سعادة" لأمينة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
يارا أحمد




كشفت المطربة الشعبية أمينة ، بطرح برومو كليب "تجار سعادة" غدًا على قناتها الرسمية على اليوتيوب وعلى قناه مزيكا، وهى أولى أغانيها من الألبوم الجديد الذي يحمل نفس الإسم، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب بصفة رئيسية فى أحد الأماكن الشهيرة فى لبنان.

وقالت أمينة،  في بيان صحفي بأن كليب "تجار سعادة" ، هو عبارة عن كلمات ملموسة ستخطف القلوب ببساطة، لما له من لمسه سحريه تجذب الأذن والمشاعر والأحاسيس المرهفة إليه بالأمل والسعادة وغيرها.

وأضافت أمينة ، بأنها قررت طرح ألبومها الجديد الذى يتكون من 10 أغانى بعده طرق متنوعة فمنها، الفيديو كليب، lyrics فيديو، السينجل ، بطرحها على فترات متقاربة مشيره، بأن تتمنى أن ألبومها يلقى الإعجاب والتقدير من جميع الأذواق السمعية والمرئية لدى قلوب الجمهور. 

واستكملت أمينة ، بأنها تراهن على هذا الألبوم بقوة خلال طرحه بالتوالى ، متطرقه بحديثها: بأنه سيعد بمثابة مفاجأة من نار للجمهور ، لما تتبعه فى مسيره مشوارها الفنى كعادتها لتحقيق النجاح فى أعمالها الغنائية ، لاسيما ، لتضمنه أكثر من سينجل مقسوم ودرامى على طريقة lyrics فيديو وغيرها ، لأكثر من طابع موسيقى قريب من القلوب ، مستطرده بحديثها ، على أن هذا الألبوم من إنتاج شركة مزيكا .

وجدير بالذكر بأن كليب "تجار سعادة" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان وليد سامى وتوزيع إسلام شيتوس وهندسة صوتية أحمد جودة وإشراف فنى وإدارة أعمال سامح على ومدير التصوير آلان الحلو من إخراج جيسيكا هيكل.

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