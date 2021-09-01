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"فولو ولايك".. تعرف على شروط حضور حفل زفاف منة عرفة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
مي شاهين
أعلنت الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، عبر فيديو على قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، شروط حضور حفل زفافهم.

وقالت إن المسابقة لمدة 5 أيام ويتم الإعلان عن الفائزين الليلة.

وأضافت:"شروط حضور حفل زفاف، فولو ولايك للصفحة، لايك وشير لبوست المسابقة، أعمل منشن لأي عدد من أصحابك في الكومنتات المسابقة مدتها 5 أيام".

وكانت منة عرفة قد روت كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدي في تصريحات صحفية والتي كانت فى شركة الإنتاج لحظة تعاقدها على فيلم جديد وقالت: "كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب".

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