عاجل.. انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

أعلن نادي سموحة السكندري تعاقده رسميًا مع أحمد رمضان بيكهام قادمًا من صفوف الأهلي بعقد يمتد لمدة موسم على سبيل الإعارة.





ونشر النادي السكندري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر خبر أعلن خلاله التعاقد مع اللاعب ضمن صفقة انتقال حسام حسن مهاجم سموحة إلى الأهلي.





وسيلتحق بيكهام بزميله فهد جمعة في النادي السكندري بعدما تم الاتفاق على انتقالهما إلى سموحة حيث تمت إعارة بيكهام لموسم واحد فيما سيلعب فهد بقميص الفريق السكندري لموسمين.





وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع حسام حسن قادمًا من سموحة لمدة 5 مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأحمر حيث أصبح الصفقة الرابعة بعد كريم فؤاد وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني.



