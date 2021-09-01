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"المصرية لنظم التعليم" تحتل الترتيب الأول تداولاً ببورصة النيل خلال شهر أغسطس

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:36 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن أنشط 5 شركات تداولاً ببورصة النيل خلال شهر أغسطس 2021 .

وثبت في التقرير أن سهم المصرية لنظم التعليم قد نال الترتيب الأول من اسهم بورصة النيل المتداولة من حيث قيم التداول خلال اغسطس، بقيمة بلغت 73 مليون جنيه، وبتداولات 438 مليون سهم ، وجاء يليه  سهم اراب للتنمية بقيمة 47 مليون جنيه وبتداولات 53 مليون سهم،.

 ثم جاء في الترتيب الرابع سهم بي اي جي للتجارة بقيمة 34 مليون جنيه وبتداولات 165 مليون سهم ، ثم الدولية للاسمدة بقيمة 29 مليون جنيه وبتداولات 6 مليون سهم ثم ايكمي بقيكة 13 مليون جنيه وبتداولات 4.6 مليون سهم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11.143 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 3.74%، بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا  6.51% مغلقا الفترة عند 2.943 نقطة.

بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 3.88% مغلقا عند 1.890 نقطة، وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 2.07 %مغلقا عند 13.505 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 121.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.7 مليون ورقة منفذة على 1.339 ألف عملية .

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 64.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 7.987 مليون ورقة منفذة على 797 ألف عملية خلال الشهر الماضي

هذا واستحوذت الأسهم على 41.19 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.81 % خلال الشهر.

 

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