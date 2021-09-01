"المصرية لنظم التعليم" تحتل الترتيب الأول تداولاً ببورصة النيل خلال شهر أغسطس





كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن أنشط 5 شركات تداولاً ببورصة النيل خلال شهر أغسطس 2021 .





وثبت في التقرير أن سهم المصرية لنظم التعليم قد نال الترتيب الأول من اسهم بورصة النيل المتداولة من حيث قيم التداول خلال اغسطس، بقيمة بلغت 73 مليون جنيه، وبتداولات 438 مليون سهم ، وجاء يليه سهم اراب للتنمية بقيمة 47 مليون جنيه وبتداولات 53 مليون سهم،.





ثم جاء في الترتيب الرابع سهم بي اي جي للتجارة بقيمة 34 مليون جنيه وبتداولات 165 مليون سهم ، ثم الدولية للاسمدة بقيمة 29 مليون جنيه وبتداولات 6 مليون سهم ثم ايكمي بقيكة 13 مليون جنيه وبتداولات 4.6 مليون سهم.



