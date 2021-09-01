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رغم طرحه بـ٤٠ دار عرض فقط..٢٠٠ ج يقترب من ٤ مليون جنيه بشباك التذاكر
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:28 م
يارا أحمد
تخطى فيلم" ٢٠٠ جنيه" حاجز ٣.٥ مليون جنيه في منافسته بشباك التذاكر ، مقتربا من تحقيق ٤ مليون جنيه رغم اقتصار طرحه في ٤٠ دار عرض سينمائي فقط ، وذلك بعد أقل من أسبوع من طرحه جماهيريا.
وتدور قصة الفيلم حول ٨ قصص بين الكوميدية والتراجيدية، وتربط هذه القصص لغز الـ ٢٠٠.
الفيلم بطولة جماعية لمجموعة كبيرة من النجوم وهم إسعاد يونس، و أحمد السقا، وأحمد آدم، وأحمد رزق، و هانى رمزي، و خالد الصاوي، وليلى علوي، وغادة عادل، و أحمد السعدني، و طارق عبد العزيز، و محمود حافظ، و مى سليم، و نيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينا فؤاد، وبيومي فؤاد وآخرين وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.