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رغم طرحه بـ٤٠ دار عرض فقط..٢٠٠ ج يقترب من ٤ مليون جنيه بشباك التذاكر

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


تخطى فيلم" ٢٠٠ جنيه" حاجز ٣.٥ مليون جنيه في منافسته بشباك التذاكر  ، مقتربا من تحقيق ٤ مليون جنيه رغم اقتصار طرحه في ٤٠  دار عرض سينمائي فقط  ، وذلك بعد أقل من أسبوع من طرحه جماهيريا.

وتدور قصة الفيلم حول ٨ قصص بين الكوميدية والتراجيدية، وتربط هذه القصص لغز الـ ٢٠٠.

الفيلم بطولة جماعية لمجموعة كبيرة من النجوم وهم  إسعاد يونس، و أحمد السقا، وأحمد آدم، وأحمد رزق، و هانى رمزي، و خالد الصاوي، وليلى علوي، وغادة عادل، و أحمد السعدني، و طارق عبد العزيز، و محمود حافظ، و مى سليم، و نيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينا فؤاد، وبيومي فؤاد وآخرين وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج  محمد أمين.

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