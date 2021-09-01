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لجين عمران تكشف تفاصيل تعرضها لعملية نصب بسبب إعلان

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
مي شاهين
أعلنت الفنانة لجين عمران، عن تعرضها لعملية نصب من قبل أحد الأشخاص بسبب إعلان، وقالت إنها لجأت للجهات الأمنية في الإمارات.

حيث نشرت عبر قناتها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فيديو تروي فيه تفاصيل تعرضها لعملية النصب.

حيث قالت:"فيه ناس يتوقعون أن المرأة ضعيفة ومكسورة، ومن الممكن أن ينضحك عليها، ومن الممكن أخذ حقوقها، ولا يمكن استرجاع حقوقها، وناسيين أننا في دولة قانون وأقدر أخد حقي وبكل سهولة".

وأضافت:"الحق يؤخذ ولا يعطي فلجأت لمركز شرطة بر دبي، وما قصروا معي، وممتنة لهم، ولولا فضل رب العالمين وفضلهم لما كان رجع حقي، موجهة لهم رسالة شكر".

وتابعت:" هذا درس لي حبيت أنقله لكم.. لا تثقون ولا تتعاملون بحسن نية أبدًا في هذا الوقت مهما كان من أمامكم لا تثقوا لا بكلمة ولا بشكل ولا بكلام معسول، وثقوا بشيء واحد الكلام الموجود على الورق وموقع من قبل الأطراف ماعدا ذلك لا تثقوا في أي شيء".

واختتمت حديثها قائلة:" البعض ممكن يأخذ كل ما تملكونه، والتصرف الذي تصرفته ظلمت نفسي به، ونزلت إعلان لم أكن أدرك أنه زائف، ولكني حذفته حتى لا يتعرض أحد لنفس عملية النصب التي تعرضت لها".

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