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دمنهور يتعاقد مع لاعب البلدية علي سبيل الإعارة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
حسام فتح الله


وافق مجلس إدارة بلدية المحلة علي العرض الذي تقدم به دمنهور للحصول علي خدمات لاعب خط وسط بالفريق
وائل حجو علي سبيل الإعارة لمدة عام.

وكان ياسر عبد الواحد المدير الفني بدمنهور قد طالب بالتعاقد مع الاعب لسد العجز في صفوف الفريق خاصة في مركز خط الوسط المدافع حتي نجح في التعاقد مع حجو.

وفي تصريحات للفجر قدم حجو الشكر لمجلس إدارة بلدية المحلة وخاصة مصطفي الشامي علي الموافقه لخوض تجربة مع نادي دمنهور وتمني العودة الموسم القادم لبلدية المحلة وحجز مكان أساسي بالفريق.

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