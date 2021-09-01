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إنجي علاء برفقة يوسف الشريف في أحدث ظهور لهما

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الكاتبة إنجي علاء، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، صورة جديدة لها.

وظهرت إنجي علاء برفقة زوجها الفنان يوسف الشريف، من عطلتهم الصيفية، مما نال اعجاب الكثير من المتابعين .

والجدير بالذكر أن آخر اعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25" من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو بطولة المسلسل يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، وكوكبة مميزة من النجوم.

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