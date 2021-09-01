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من إيطاليا.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها من إيطاليا.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة وساحرة مرتدية فستان أنيق، ونظارة شمس وشعرها متطاير، وجلس على مركب في البحر.


الجدير بالذكر أن ياسمين صبري لم تشارك في السباق الرمضاني الماضي بعد آخر مسلسل درامي قامت ببطولته ( فرصه تانية ) وكان بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، سارة الشامي، دياب وغيرهم من الفنانين إلا أنه يقال أنها سوف تشارك في السباق الرمضاني المقبل.

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