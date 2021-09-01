بكلمات مليئة بالحب.. أحمد زاهر يهنئ ابنته نور بعيد ميلادها

حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة ابنته نور بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر "زاهر" صور تجمعه بإبنته نور، وعلق عليها قائلًا:"كل سنة وانتي طيبه يانوني ياروح قلبي وعقبال مليون سنة ربنا يحفظك ويخليكي ياحته من قلبي بموووت فيكي".



يذكر أن الفنان أحمد زاهر يشارك في مسلسل "كدبة كبيرة" من الموسم التاني من مسلسل"ورا كل باب" ومن المنتظر عرضة قريبا على قناة ON.