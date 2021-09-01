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"مدبولي" يؤكد أهمية سرعة إنهاء المفاوضات مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

مؤتمر بغداد
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى أعمال مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، والذى عُقد فى مستهل الأسبوع الجاري بحضور العديد من قيادات دول الجوار والدول الصديقة للعراق، مشيرًا إلى أن حرص القيادة السياسية المصرية على حضور هذا المؤتمر، إنما يأتى فى إطار دعم ومساندة جهود الحكومة العراقية فى عودة الدولة الوطنية والاضطلاع بممارسة دورها الفاعل والمتوازن على المستويين العربى والإقليمى، وبما يضمن صون الأمن والاستقرار، وتحقيق وتلبية متطلبات الشعب العراقى الشقيق.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الزيارات الميدانية التى قام بها لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذا الأسبوع، والتى شملت زيارة مُجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر، لإنتاج اللقاحات، مؤكدًا فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات، وصولًا لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.

وتناول رئيس الوزراء الجولة التى قام بها فى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش، لتفقد أعمال التوسعات بها، حيث جدد الإشارة إلى أن هذه المحطة تُعد أحد أكبر مشروعات المعالجة لمياه الصرف الصحى ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال ضخمة بها سيوفر الخدمة لنحو 9 ملايين مواطن.


افتتاح مستودع شركة "أمازون"
ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى مشاركته أمس فى افتتاح مستودع شركة "أمازون" بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا فى هذا الصدد سعي الحكومة الدائم لدعم القطاع الخاص فى مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا في عمليات التنمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على إزالة وحل أى معوقات قد تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى ما يتمتع به السوق المصرى من فرص واعدة، تستهدف الدولة من خلال ذلك جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر لوزراء المجموعة الاقتصادية على ما بذلوه من جهود لوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة، والتى تم عرضها اليوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى كان قد وجه بإعدادها من منطلق استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، وذلك سعيًا لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

الكلمات المفتاحية

مدبولي مؤتمر بغداد لقاحات كورونا

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