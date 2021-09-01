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رغم خروجها عن سيطرتها .. طالبان تعين حاكما لولاية بنجشير

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
رغم خروجها عن سيطرتها .. طالبان تعين حاكما لولاية بنجشير
رغم خروجها عن سيطرتها .. طالبان تعين حاكما لولاية بنجشير

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