Advertisements

تفاصيل تعيين "طالبان" حاكما لولاية بنجشير "الخارجة" عن سيطرتها

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية، نقلا عن المتحدث باسم قيادة طالبان أمير خان متكي، إن الحركة عينت حاكما لولاية بنجشير، وهي المنطقة الوحيدة التي لم تسيطر عليها حتى الآن.

 

وأشارت القناة، إلى أن المتحدث باسم قيادة طالبان، دعا خلال ذلك، عناصر المقاومة في هذه الولاية الأفغانية، للانضمام إلى طالبان.

 

في وقت سابق، قال متكي إن مفاوضات الحركة مع قوات جبهة المقاومة الأفغانية في بنجشير، لم تسفر عن أي نتيجة.

 

وشدد على أن مقاتلي طالبان، ينتشرون في مناطق قريبة من الولاية المذكورة.

 

الكلمات المفتاحية

طالبان

أخبار تهمك

الأهلي يضع بند جديد في إعارة مهاجمه إلى سموحة

منذ ساعتين

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل "جونسون"

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يفشل في التخلص من 3 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ثلث ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

منذ أقل من ساعتين

بأمر كارتيرون.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يصارع الزمالك على ضم صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

القوات الأفغانية تبحث عن مقاتلي حركة "طالبان" في غزنة

قطر تساهم في إعادة طالبان للسلطة من جديد

طالبان تسيطر على معبر حدودي والقوات الأفغانية تستعيد منطقتين في قندوز

قيادي كبير بحركة طالبان: الحركة لا تريد قتالا داخل المدن الأفغانية

طالبان: سنسيطر على كابل بالقوة على وجه السرعة

يقاوم "طالبان".. من هو أحمد شاه مسعود؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

05:31 م

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

04:00 م

بشرى سارة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements