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بيراميدز يصارع الزمالك على ضم صفقة مدوية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

أكدت تقارير صحفية تونسية، أن هناك صراع شرس بين فريقي الزمالك وبيراميدز على ضم أحد نجوم الترجي التونسي.

 

وكشفت تقارير تونسية أن حمدى النقاز، الظهير الأيمن لنادى الترجى، تنازل عن جزء من مستحقاته المالية لدى الترجى من أجل فسخ تعاقده.

 

 

ووفقا لصحيفة "الصباح نيوز" التونسية، فأن النقاز أبلغ المدير الفنى الجديد للترجى راضى الجعايدى بعدم رغبته فى الاستمرار مع الفريق، بعد الهجوم الذى تعرض له خلال الموسم الماضى من قبل جماهير الفريق.

 

وأضافت أن النقاز يمتلك عرضين من الدوري المصري، وهم الزمالك وبيراميدز.

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