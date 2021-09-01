أحمد نادر السيد ينتظم في تدريبات فيزيلا البرتغالي

انتظم أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب بنادي الزمالك في تدريبات صفوف فريقه الجديد فيزيلا البرتغالي الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة .

وكان الزمالك قد وافق على إعارة اللاعب لمدة سنتين لصفوف فيزيلا البرتغالي بعد أن جدد تعاقده مع الزمالك لموسم جديد ليمتد تعاقده مع الفريق حتى 2025 .