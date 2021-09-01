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أحمد نادر السيد ينتظم في تدريبات فيزيلا البرتغالي
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:23 م
الفجر الرياضي
انتظم أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب بنادي الزمالك في تدريبات صفوف فريقه الجديد فيزيلا البرتغالي الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة .
وكان الزمالك قد وافق على إعارة اللاعب لمدة سنتين لصفوف فيزيلا البرتغالي بعد أن جدد تعاقده مع الزمالك لموسم جديد ليمتد تعاقده مع الفريق حتى 2025 .
وشارك اللاعب في تدريبات فريقه الجديد بعد الوصول للبرتغال والخضوع للكشف الطبي وتم تقديم الحارس الشاب لوسائل الإعلام .
وسبق لأحمد نادر السيد (18 عام) التدريب مع الفريق الأول لنادي الزمالك منذ بداية الموسم المنقضي كما شارك كحارس أساسي لمنتخب مصر للشباب ببطولة كأس العرب .
وتأهل فيزيلا للدوري البرتغالي الموسم الحالي، وبعد مرور 4 جولات حصد الفريق 4 نقاط.