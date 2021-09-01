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أحمد نادر السيد ينتظم في تدريبات فيزيلا البرتغالي

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أحمد نادر السيد ينتظم في تدريبات فيزيلا البرتغالي
انتظم أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب بنادي الزمالك في تدريبات صفوف فريقه الجديد فيزيلا البرتغالي الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة .
وكان الزمالك قد وافق على إعارة اللاعب لمدة سنتين لصفوف فيزيلا البرتغالي بعد أن جدد تعاقده مع الزمالك لموسم جديد ليمتد تعاقده مع الفريق حتى 2025 .
أحمد نادر السيد ينتظم في تدريبات فيزيلا البرتغالي

وشارك اللاعب في تدريبات فريقه الجديد بعد الوصول للبرتغال والخضوع للكشف الطبي وتم تقديم الحارس الشاب لوسائل الإعلام .
وسبق لأحمد نادر السيد (18 عام) التدريب مع الفريق الأول لنادي الزمالك منذ بداية الموسم المنقضي كما شارك كحارس أساسي لمنتخب مصر للشباب ببطولة كأس العرب .
وتأهل فيزيلا للدوري البرتغالي الموسم الحالي، وبعد مرور 4 جولات حصد الفريق 4 نقاط.
أحمد نادر السيد ينتظم في تدريبات فيزيلا البرتغالي
أحمد نادر السيد ينتظم في تدريبات فيزيلا البرتغالي

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