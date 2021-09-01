Advertisements

تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع 19 سفينة.. وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30642 طنا.

وشملت حركة البضائع 14235 طن فوسفات و11320 طن يوريا و787 طن أسمنت و2700 طن زيت طعام و1600 طن كسب فول صويا.

وأضاف المركز -في بيان صادر اليوم الأربعاء- أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 29448 طن تشمل 2000 طن صويا و15975 طن ذرة و9000 طن خردة و2473 طن حديد.

وأوضح البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 13 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا و بطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( برسيم و بصل و زيتون ونعناع) وفواكه (عنب وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والأردن والسعودية وإسبانيا وإيطاليا وباكستان وسنغافورة.

وأشار إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 339 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 858 حاوية مكافئة .. كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 12278 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4328 شاحنة.

أخبار تهمك

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ثلث ساعة

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل "جونسون"

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم

برشلونة يفشل في التخلص من 3 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يصارع الزمالك على ضم صفقة مدوية

منذ ساعة

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يضع بند جديد في إعارة مهاجمه إلى سموحة

منذ ساعتين

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

05:31 م

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

04:00 م

بشرى سارة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements