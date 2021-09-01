تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط





أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع 19 سفينة.. وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30642 طنا.





وشملت حركة البضائع 14235 طن فوسفات و11320 طن يوريا و787 طن أسمنت و2700 طن زيت طعام و1600 طن كسب فول صويا.





وأضاف المركز -في بيان صادر اليوم الأربعاء- أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 29448 طن تشمل 2000 طن صويا و15975 طن ذرة و9000 طن خردة و2473 طن حديد.





وأوضح البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 13 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا و بطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( برسيم و بصل و زيتون ونعناع) وفواكه (عنب وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والأردن والسعودية وإسبانيا وإيطاليا وباكستان وسنغافورة.





وأشار إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 339 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 858 حاوية مكافئة .. كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 12278 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4328 شاحنة.