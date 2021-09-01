أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أعرب عن خيبة أمله الشديدة بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مبابي قام بإعادة نشر رسالة وصلته من صديق له على إنستجرام، جاء فيها: "أحترمك لمهنيتك يا أخي، قم بإعادة جدولة أحلامك لوقتٍ لاحق، الحياة جميلة، أنت الأفضل".





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مبابي قام بعد دقائق بحذف هذه الرسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



