موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة والمعلقين

يواجه منتخب مصر الوطني نظيره الأنجولي اليوم الأربعاء، الموافق الأول من سبتمبر، ضمن مباريات التصفيات الأمؤهلة لكأس العالم 2022 والمقام بقطر، على ملعب الدفاع الجوي.





موعد مباراة مصر وأنجولا





وتنطلق مباراة مصر وأنجولا الليلة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة أون تايم سبورت.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية صاحبة حقوق البث الحصرية، عن نقل مواجهة مر وأنجولا كما تنقل المباراة على قنوات أون سبورت حيث حازت على أحقية البث.





ملق مباراة مصر وأنجولا





وكشفت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل المباراة بتعليق صوتي من حاتم بطيشة على التررد الأول، وتعليق بلال علام على التردد الثاني.





تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport





القمر الصناعي: نايل سات





التردد: 10853





معامل الترميز: 27500





الاستقطاب: أفقي





معامل تصحيح الخطأ 5/6



