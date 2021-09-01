Advertisements

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة والمعلقين

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:33 م
موعد مباراة مصر وأنجولا
موعد مباراة مصر وأنجولا
يواجه منتخب مصر الوطني نظيره الأنجولي اليوم الأربعاء، الموافق الأول من سبتمبر، ضمن مباريات التصفيات الأمؤهلة لكأس العالم 2022 والمقام بقطر، على ملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة مصر وأنجولا

وتنطلق مباراة مصر وأنجولا الليلة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة أون تايم سبورت.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية صاحبة حقوق البث الحصرية، عن نقل مواجهة مر وأنجولا كما تنقل المباراة على قنوات أون سبورت حيث حازت على أحقية البث.

ملق مباراة مصر وأنجولا

وكشفت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل المباراة بتعليق صوتي من حاتم بطيشة على التررد الأول، وتعليق بلال علام على التردد الثاني.

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة مصر وأنجولا موعد مباراة مصر منتخب مصر وأنجولا مض ضد أنجولا مصر وأنجولا مباراة منتخب مصر وأنجولا في التصفيات مباراة منتخب مصر وأنجولا تصفيات مونديال قطر

أخبار تهمك

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ثلث ساعة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل "جونسون"

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

منذ أقل من ساعتين

بأمر كارتيرون.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يضع بند جديد في إعارة مهاجمه إلى سموحة

منذ ساعتين

بيراميدز يصارع الزمالك على ضم صفقة مدوية

منذ ساعة

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يفشل في التخلص من 3 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مالي وأنجولا في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة بالتردد

مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة والمعلقين.. بث مباشر مصر اليوم

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

موعد منتخب مصر وكوت ديفوار الأولمبي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتشكيل المتوقع.. تردد قناة تايم سبورت المجانية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

05:31 م

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

04:00 م

بشرى سارة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements