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معهد "غاماليا" الروسي يرخص لقاحه "سبوتنيك V" المنتج في صربيا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
وكالات

رخص معهد "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة لمعهد "تورلاك" لعلم الفيروسات واللقاحات والأمصال الصربي، استخدام 550 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المنتج في صربيا.

 

وجاء إعلان موافقة المعهد الروسي في بيان نشره وزير الابتكار والتطوير التكنولوجي الصربي نيناد بوبوفيتش اليوم الأربعاء.

 

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أعلن في مارس المنصرم الاتفاق مع معهد "تورلاك" على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في صربيا.

 

وأوضح كيريل دميتريف مدير عام الصندوق الروسي المذكور أن صربيا كانت بين أوائل دول العالم التي ترخص وتستخدم اللقاح الروسي لتطعيم سكانها.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا سبوتنيك

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