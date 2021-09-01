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إطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" بـ 3 محافظات جديدة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أطلقت وزارة العدل، الخدمة التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف المحمولة، في ثلاث محافظات أخرى هي ( شمال سيناء – جنوب سيناء – السويس ) ليصل العدد إلى 26 محافظة، وذلك اعتبارًا من صباح الغد الخميس الموافق 292021، وسيتم الانتهاء من تغطية محافظة مرسى مطروح خلال شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، وما توليه وزارة العدل من أهمية لتطوير الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وحيث سبق إطلاق خدمات التوثيق عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف المحمولة في عدد (23) محافظة بإجمالي خدمات (14) خدمة منها:.
توكيل عام.
توكيل عام في الأمور الزوجية.
توكيل قضايا.
معاملاتي.   
الإقرارات.

الكلمات المفتاحية

وزارة العدل محافظات عمل توكيل تطبيق

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