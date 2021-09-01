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شاهد.. وسيلة مبتكرة للدعاية السياحية بمترو الأنفاق

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
التقطت بوابة الفجر الإلكترونية عددا من الصور لشاشات عرض في مترو أنفاق القاهرة الكبرى "الخط الثالث" المعروف بخط المستشار عدلي منصور، والتي تعرض عدد من أفلام الفيديو القصيرة. 

وتعرض الشاشات عددا من الفيديوهات لمعالم مصر الأثرية وخصيصًا في الأقصر وأسوان، وتميزت تلك الفيديوهات بالتركيز على الإقبال السياحي، وودور المرشدين السياحيين، وجمال الآثار المصرية القديمة. 

ولفتت تلك الفيديوهات أنظار الركاب وتعددت أسئلتهم حول تلك المعالم مما أتاح لبعض المتخصصين الموجودين مصادفة في توضيح تلك المعالم وجزء مبسط من تاريخها مما حول رحلة المترو لما يشبه المحاضرة الأثرية المبسطة. 
شاهد.. وسيلة مبتكرة للدعاية السياحية بمترو الأنفاق
شاهد.. وسيلة مبتكرة للدعاية السياحية بمترو الأنفاق
شاهد.. وسيلة مبتكرة للدعاية السياحية بمترو الأنفاق
شاهد.. وسيلة مبتكرة للدعاية السياحية بمترو الأنفاق
شاهد.. وسيلة مبتكرة للدعاية السياحية بمترو الأنفاق
شاهد.. وسيلة مبتكرة للدعاية السياحية بمترو الأنفاق
شاهد.. وسيلة مبتكرة للدعاية السياحية بمترو الأنفاق
شاهد.. وسيلة مبتكرة للدعاية السياحية بمترو الأنفاق

الكلمات المفتاحية

مصر مترو الانفاق دعاية سياحية

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