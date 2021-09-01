شاهد.. وسيلة مبتكرة للدعاية السياحية بمترو الأنفاق





وتعرض الشاشات عددا من الفيديوهات لمعالم مصر الأثرية وخصيصًا في الأقصر وأسوان، وتميزت تلك الفيديوهات بالتركيز على الإقبال السياحي، وودور المرشدين السياحيين، وجمال الآثار المصرية القديمة.





ولفتت تلك الفيديوهات أنظار الركاب وتعددت أسئلتهم حول تلك المعالم مما أتاح لبعض المتخصصين الموجودين مصادفة في توضيح تلك المعالم وجزء مبسط من تاريخها مما حول رحلة المترو لما يشبه المحاضرة الأثرية المبسطة.

التقطت بوابة الفجر الإلكترونية عددا من الصور لشاشات عرض في مترو أنفاق القاهرة الكبرى "الخط الثالث" المعروف بخط المستشار عدلي منصور، والتي تعرض عدد من أفلام الفيديو القصيرة.