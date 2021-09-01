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بابا الفاتيكان ينسب لميركل "كلاما حكيما" قاله بوتين عن أفغانستان

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
وكالات

ثمن بابا الفاتيكان فرنسيس تصريحات جاءت على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مستجدات الوضع في أفغانستان، لكن نسبها بالخطأ إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

 

وقال البابا، في حوار مع إذاعة COPE الإسبانية: "بخصوص الاحتلال الذي استمر 20 عاما ثم الانسحاب (لقوات الناتو من أفغانستان)، لقد تأثرت بما جاء على لسان المستشارة ميركل وهي من أعظم الشخصيات في السياسات الدولية، في موسكو في 20 أغسطس، عندما قالت (وآمل في أن الترجمة صحيحة): يجب وضع حد للسياسات غير المسؤولة للتدخل من الخارج وبناء ديمقراطية في دول أخرى مع تجاهل تقاليد شعوبها".

 

وأعرب الحبر الأعظم عن بالغ إعجابه بهذا الكلام، واصفا إياه "موجزا وقطعيا"، مضيفا: "شعرت بالحكمة عندما سمعت ذلك من مرأة".

 

وتعود هذه التصريحات في الواقع إلى الرئيس بوتين الذي قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل في موسكو: "يجب وضع حد للسياسات غير المسؤولة التي تقضي بفرض قيم من الخارج والسعي إلى بناء ديمقراطية في دول أخرى دون مراعاة للسياق التاريخي والوطني والطائفي وتجاهل تقاليد شعوب أخرى".

الكلمات المفتاحية

ميركل بابا الفاتيكان

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