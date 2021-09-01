النهري: مصر قامت بدورها في ملف المناخ أكثر من الدول المتقدمة

علق الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء، على تصريحات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن الكوارث الطبيعية أودت بحياة أكثر من مليوني شخص وتسببت في خسائر بلغت 2.64 تريليون دولار.



وقال "النهري" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء إن الدول المتقدمة لديها أنظمة إنذار مبكر تستطيع أن تُحذر رعاياها من حدوث أي سيول أو عواصف أوالأعاصير، ولكن الدول النامية لا تمتلك مثل هذه الأجهزة التكنولوجية المتقدمة.



وأكد على ضرورة أن تقوم الدول المتقدمة بإرسال مساعدات للدول النامية في شكل قروض لا تُرد ولاسيما وأن الدول الصناعية الكبرى هي كانت السبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب حرق الوقود الأحفوري.



وأشار إلى أن مصر طالبت بتنظيم مؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر المقبل من أجل بحث مشكلة تغييرات المناخ والكوارث التي تسببها هذا التغيير، مشددًا على أن مصر قامت بدورها أكثر من أي دولة متقدمة.





