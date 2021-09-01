المعارضة التركية تطالب بالتحقيق بفساد حزب أردوغان

طالب نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، علي حيدر هاكفيردي، بإنشاء لجنة للتحقيق في عمليات الرشوة والفساد في قضية 17-25 ديسمبر، والمتورط فيها وزراء وسياسيون تابعون لحزب العدالة والتنمية في فترة تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الحكومة عام 2013، وفقا لما نقله موقع «جمهورييت» التركي.









وفي اقتراح قدمه إلى البرلمان التركي، نقل النائب، تصريحات وزير البيئة والتحضر السابق، أردوغان بيرقتار، في أحد البرامج التلفزيونية، إلى جدول أعمال البرلمان، والتي يقول فيها: «أقبل كل ما هو موجود في الملف، هذا خطئي. المحادثات على الهاتف تخصني والصور وجميع المتابعات الفنية تخصني».









وعلق هاكفيردي، قائلا: «إن تصريحات بيرقتار فرصة تاريخية لمعالجة هذه القضية ومعاقبة المجرمين، إنه يضر بجميع المواطنين ويذل جمهورية تركيا في نظر الرأي العام العالمي، إعادة التحقيق في عملية 17-25 ديسمبر مهمة وضعت على عاتق جميع النواب العاملين في البرلمان التركي».



