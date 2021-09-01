بأمر كارتيرون.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم بيراميدز

اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب من إنهاء صفقة ناصر منسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز والمعار حالياً لنادي طلائع الجيش، لمدة أربعة مواسم.





وأبلغ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مسؤولي اللجنة المؤقتة برغبته في ضم ناصر منسي في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إعجابه بالقدرات البدنية والفنية لناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش من خلال متابعته في المباريات الأخيرة.



