برشلونة يفشل في التخلص من 3 نجوم في الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني فشل في التخلص من عدد من اللاعبين خرجوا من حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق، حيث انتهى الميركاتو الصيفي للبرسا بإعارة الفرنسي أنطوان جريزمان لأتلتيكو مدريد الإسباني واستعارة الهولندي لوك دي يونج من إشبيلية الإسباني.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن كومان كان يرغب في التخلص من البوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي صامويل أومتيتي والإسباني ريكي بويج في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن رونالد كومان قال إنه لن يعتمد على بيانيتش بينما فكر برشلونة في فسخ عقد أومتيتي من طرف واحد قبل أن يتراجع.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البارسا طلب من أومتيتي الرحيل في الميركاتو الصيفي المنصرم لكن النجم الفرنسي تمسك بالاستمرار لمدة موسم آخر مع النادي الكتالوني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن وضع ريكي بويج مختلف لأنه لاعب يعجب مسئولي برشلونة لكن كومان هو من يعترض على وجوده وطلب منه الرحيل أكثر من مرة إلى نادي آخرحتى يتمكن من المشاركة في المباريات بانتظام.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن النجوم الثلاثة لن يشاركوا مع برشلونة إلا إذا حدث شيء غير عادي في الموسم الحالي.