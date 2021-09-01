موانئ بورسعيد: 23 سفينة إجمالي الحركة الملاحية في 24 ساعة





سجلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دخول وخروج 23 سفينة لموانيء بورسعيد خلال عمليات التداول، لافتتة إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن .





وأوضح بيان صادر من الهيئة أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.