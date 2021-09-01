ترتيب الدوري السعودي للمحرفين قبل مباريات الجولة المقبلة





تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل بداية الجولة المقبلة:





1- الفيحاء برصيد 7 نقاط

2- الهلال برصيد 7 نقاط

3- النصر برصيد 6 نقاط

4- الاتحاد برصيد 6 نقاط

5- الرائد برصيد 5 نقاط

6- الاتفاق برصيد 5 نقاط

7- الفتح برصيد 4 نقاط

8- الفيصلي برصيد 4 نقاط

9- أبها برصيد 4 نقاط

10- الباطن برصيد 4 نقاط

11- ضمك برصيد 4 نقاط

12- الأهلي برصيد 3 نقاط

13- الحزم برصيد 2 نقطة

14- التعاون برصيد نقطة واحدة

15- الشباب برصيد نقطة واحدة

16- الطائي بدون رصيد



