بسنت النبراوي تتعرض لكسر في القدم

نشرت الفنانة بسنت النبراوي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورة تظهر كسر قدميها.



وعلقت قائلة:"رغم إصابتي محافظة علي أناقتشي".



وفي سياق آخر، شاركت بسنت النبراوي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري