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تمديد الإغلاق العام في ولاية فيكتوريا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر


مددت ولاية فيكتوريا الأسترالية الإغلاق العام ثلاثة أسابيع إضافية بعد أن فشلت القيود الصارمة في خفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.
وقال رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز إنه لن يتم تخفيف القيود إلا عندما يتلقى 70 ٪ من السكان المؤهلين جرعتهم الأولى من لقاح كوفيد-19، متوقعا الوصول إلى هذه النسبة قرابة 23 سبتمبر.

وأضاف: "ما يجب أن نفعله هو كبح أعداد الإصابات لكسب الوقت لتطعيم الناس. ما يعنيه ذلك هو أننا لا نستطيع تخفيف القيود اليوم بأي طريقة جذرية"، مشيرا إلى "أننا نمر بوقت عصيب وسيكون مليئا بالتحديات خلال الأسابيع القادمة."

وحتى الآن، تلقى 56٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر جرعتهم الأولى من اللقاح.

وسجلت فيكتوريا اليوم الأربعاء، 120 حالة جديدة، ارتفاعا من 76 حالة يوم أمس الثلاثاء، لكن أقل بكثير من 1116 حالة مسجلة في ولاية نيو ساوث ويلز، والتي أبلغت أيضا عن أربع وفيات جديدة.

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فيكتوريا استراليا

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