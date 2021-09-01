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بلبيس يواصل صحوتة في الوديات بالفوز على الرجاء

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلبيس فوزا وديا على حساب نظيرة فريق الرجاء بهدف دون مقابل خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء استعدادا للقسم الثاني .


وخاض بلبيس اللقاء بتشكيل ضم إبراهيم عرفات ومحمد خلف
عصام عبدالستار وعبدالرحمن عوف ومحمد يوسف وحامد فيصل وأفندينا ومحمد مالو وأحمد عيد وأحمد فرج ومحمد الأمير.

وجاء هدف اللقاء الوحيد للفريق الشرقاوي عن طريق البديل محمد صفوان .

وسبق لبلبيس تحقيق ثلاث انتصارات خلال معسكره المقام بالإسكندرية
حيث تغلب مؤخرا على فيق سبورتينج السكندرى بخمسة مقابل هدفين عن طريق محمد الأمير، حامد فيصل، أحمد عيد، مالو هدفين.

وقد فاز الفريق من قبل علي حرس الحدود بهدف نظيف وعلى الماظه بثلاث أهداف مقابل هدفين .

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