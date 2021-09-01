موانئ البحرالأحمر تتداول 304 شاحنات و69 ألف طن بضائع عامة





أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 304 شاحنات، و69 ألف طن بضائع عامة.





وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم الأربعاء- أن حركة الواردات شملت 1600 طن بضائع و105 شاحنات، فيما شملت حركة الصادرات 67 ألفا و400 طن بضائع و199 شاحنة.





وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة "kriton " وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.





كما استقبل الميناء السفينة "دليلة" بينما غادرت السفينة "أمل وبوسيدون اكسبريس" فيما استقبل ميناء نويبع السفينتين "عمان وسينا" حيث غادرت السفينة عمان.