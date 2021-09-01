Advertisements

موانئ البحرالأحمر تتداول 304 شاحنات و69 ألف طن بضائع عامة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم  تداول 304 شاحنات، و69 ألف طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم الأربعاء- أن حركة الواردات شملت 1600 طن بضائع و105 شاحنات، فيما شملت حركة الصادرات 67 ألفا و400 طن بضائع و199 شاحنة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة "kriton " وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.

كما استقبل الميناء السفينة "دليلة" بينما غادرت السفينة "أمل وبوسيدون اكسبريس" فيما استقبل ميناء نويبع السفينتين "عمان وسينا" حيث غادرت السفينة عمان.

أخبار تهمك

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الغندور يؤكد اقتراب الزمالك من حسم صفقة الجناح الطائر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ حوالي 4 ساعات

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يصارع الزمالك على ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يُهدد صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ ساعتين و 51 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:25 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

06:05 م

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

بيراميدز يُهدد صفقة الزمالك

07:01 م

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements