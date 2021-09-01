طبيب مناعة يكشف حقيقة استحداث بروتوكول علاجي للأطفال لمواجهة كورونا (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن استحداث بروتوكول لعلاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا عبارة عن إرشادات علاجية تختلف من مريض إلى آخر.



وأضاف "عقبة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن ما يتم وضعه من خلال اللجنة العلمية هي إرشادات علمية وتستخدم على حسب شدة الإصابة واختلاف الظروف الصحية من شخص لآخر.



وتوقع أن تحدث زيادة في عدد الإصابات مع دخول فصلي الخريف والشتاء ولاسيما في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والدخول في الموجة الرابعة، مطالبًا من الحالات البسيطة أن يتم علاجها منزليًا لعدم الضغط على المنظومة الصحية.

