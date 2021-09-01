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الصحة: تطعيم جميع العاملين بالتعليم بنسبة 100%

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه من المقرر وفقًا للخطة المتخذة أن يتم الإنتهاء من تطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم بنسبة 100% بالجرعة الأولى بحلول يوم 15 سبتمبر 2021، والانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية بشكل كامل خلال شهر أكتوبر 2021، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير قاعدة البيانات الخاصة بـ 2.2 مليون طالب جامعي استعددًا لتطعيمهم بالجرعة الأولى وإصدار شهادة QR الخاصة بالتطعيم، لافتة إلى أنه يتم تسليم الطعوم والموافقات المستنيرة وكروت التطعيم من قبل وزارة الصحة والسكان طبقًا للمستهدف المرسل من كل جامعة.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي تطعيم الصحة

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