بيليه يعلق على حالته الصحية

كشف الجوهرة السوداء بيليه أسطورة منتخب البرازيل السابق عن حالته الصحية وذلك بعد انتشار شائعات تفيد بأنه تعرضه للإغماء.

وأكد بيليه البالغ من العمر 80 عاما عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أن حالته الصحية جيدة للغاية وأنه ذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية.

وأفاد بيليه بأنه توجه إلى المركز الطبي لإجراء مجموعة من الاختبارات التي تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونشر بيليه صورة يبدو فيها مبتسما وعلق عليها قائلا: "لم أصب بالإغماء وأنا بصحة جيدة للغاية، ذهبت لإجراء فحوصات روتينية لم أتمكن من إجرائها بسبب الوباء، أخطركم إنني لن ألعب الأحد المقبل".

يذكر أن صحة الجوهرة السوداء تدهورت ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة مما جعله إلى جانب الوباء محبوسا عمليا في منزله على ساحل ساو باولو في البرازيل مع عائلته وأصدقائه المقربين بعيدا عن الدعاية الإعلامية