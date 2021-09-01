بيراميدز يُهدد صفقة الزمالك

دخل نادي بيراميدز سبورت في منافسة شرسة مع نادي الزمالك للحصول على توقيع نجم طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وفتح الفريق السماوي خط مفاوضات مع مهند لاشين لاعب الفريق العسكري الحالي والفريق السابق، من أجل استعادة خدماته مرة أخرى.





وكان نادي الزمالك توصل لاتفاق شبه مبدئي مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه لتعويض رحيل فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري، بعد نهاية عقده.





ومن المقرر أن يحسم لاشين موقفه النهائي من عرضي الزمالك وبيراميدز سبورت، خلال الساعات القليلة المقبلة قبل أن يعلن خطوته الجديدة بشكل رسمي.



