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وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت ارتفعت للمركز الثالث إفريقيا (فيديو)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة بدأت في مشروع رفع كفاءة الإنترنت أواخر عام 2018، وكانت سرعة الإنترنت في مصر في هذا الوقت تقدر بـ6.5 ميجا، وكان ترتيب مصر بين الدول الإفريقية 40 من 43 دولة.

وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الوزارة في 2019 استطاعت الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة الإنترنت، وهذا ما ساعد الوزارة على استيعاب الأحمال التي تضاعفت خلال أزمة كورونا، معقبًا: ساعات الذروة ارتفعت من 7 ساعات لـ15 ساعة"

ولفت إلى أن ترتيب مصر في سرعة الانترنت أصبح الثالث بدلًا من 40، ومتوسط السرعة ارتفع من 6.5 لـ 42.5 أي متوسط السرعة تضاعف سبع مرات، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا المشروع 30 مليار جنيه، وندرس تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطوير الإنترنت بالتعاون مع احدى الشركات الكبرى.

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات سرعة الانترنت

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