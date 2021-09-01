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رئيس الوزراء يفتتح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ اليوم الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى أعمال مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، والذى عُقد فى مستهل الاسبوع الجارى بحضور العديد من قيادات دول الجوار والدول الصديقة للعراق، مشيرًا إلى أن حرص القيادة السياسية المصرية على حضور هذا المؤتمر، إنما يأتى فى إطار دعم ومساندة جهود الحكومة العراقية فى عودة الدولة الوطنية والاضطلاع بممارسة دورها الفاعل والمتوازن على المستويين العربى والاقليمى، وبما يضمن صون الأمن والاستقرار، وتحقيق وتلبية متطلبات الشعب العراقى الشقيق.

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء دراجات المضمار بطولة العالم

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