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وزير الاتصالات يكشف تفاصيل الالتحاق بجامعة مصر المعلوماتية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية مشروع في منتهى الأهمية تملكها الوزارة وتشرف عليها وزارة التعليم العالي، مضيفًا أن جامعة مصر يعطي لها استمراية واستقرار ونمو بفضل إشراف جهتين مستقرتين عليها.

وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الجامعة فتحت أبوابها منذ أمس ودخلت تنسيق العام الحالي، مضيفا أن إنشاء الجامعة يرتكز على عدة أهداف أبرزها خلق جيل جديد مع الحرص على عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة مثل جامعتي بيردو أو مينيسوتا الأمريكيتين.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الشركات لاستفادة من المناهج التي تقدمها والتعرف على مواصفات المعامل، لافتا إلى أن خريج جامعة مصر يحصل على شهادة من الجامعة أو بإمكانه السفر إلى جامعتين في أمريكا ويحصل على شهادة مزدوجة من أحدهما إضافة إلى جامعة مصر المعلوماتية.

ولفت إلى أن جامعة مصر تقدم للطالب إمكانية الدراسة بنفس المناهج العالمية دون العناء السفر والتوتر النفسي فضلا عن العبء المالي، كما تيتح الجامعة السفر إلى الخارج للتعرف على الثقافات الخارجية في سن 22 عاما.

ونوه بأن تكلفة الدراسية تبدأ بمنحة 45% تستمر مع الطالب طوال فترة الدراسة، كما يتم منح للمتفوقين بـ50% طوال فترة دراستهم، مشيرا إلى أنه تم توجيه منح مجانية للمتفوقين بالثانوية العامة للدراسة بالجامعة، مضيفًا خريج الجامعة يضمن فرصة للعمل عقب تخرجه مباشرة، مضيفا أن جامعة مصر أول جامعة متخصصة على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط.

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات وزارة التعليم العالي جامعة مصر المعلوماتية

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