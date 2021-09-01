ننشر رابط نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية وخطوات التقديم وموعد النتيجة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة الناجحين عن رابط نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية، حيث تستقبل المدن الجامعية العديد من الطلاب المغتربين، والذين يبحثون عن سكن قر الجامعة، لذلك المدن الجامعية مخصصة لاحتضان هؤلاء الطلاب.









ما هو نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية





ونستعرض معكم رابط نظام الزهراء للمدن الجامعية، وقبل ذلك نوضح لكم أن نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية يتيح للطلاب الذين جاء لهم كلية في محافظة مختلفة، حيث يوفر لهم سكن في المدينة الجامعية من خلال الستجيل عبر الموقع الإلكتروني.





رابط نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية



كما يمكن للطلاب التقديم للمدن الجامعية إلكترونيا على نظام الزهراء للمدن الجامعية، معرفة اتباع الاجراءات من خلال رابط سريع يمكنهم من معرفة كافة التفاصيل حول نظام الزهراء للمدن الجامعية اضغط هنا .





خطوات التقديم في نظام الزهراء للمدن الجامعية





1- اضغط على رابط نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية من هنا .





2- اختر الطلاب المستجدين في حالة تقديم المدن الجامعية لأول مرة.





3- ملء البيانات بدقة وحرص





4- يجب الحرص على اختيار ما يتناسب الطالب من السكن المميز وغيره.





5- التأكد من اختيار أنثى أم ذكر لتحديد نوع السكن.





6- بعد الانتهاء قم بالموافقة على الإقرار





7- ضغط على تسجيل طلب الالتحاق.





كيفية الاستعلام عن الموعيد في نظام الزهراء للمدن الجامعية





بدأت العديد من الجامعات استقبال أوراق وملفات الطلاب للتقديم على المدن الجامعية من خلال نظام الزهراء للمدن الجامعية، وعن معرفة المواعيد إليكم التالي:





1- اضغط على الرابط التالي من هنا .





2- اختر الجامعة التي أتاحها التنسيق لك





3- اضغط على عرض المواعيد والجدول يظهر مواعيد التقديم في المدن الجامعية المختلفة.





طريقة الاستعلام عن نتيجة نظام الزهراء للمدن الجامعية



