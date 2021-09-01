14 % ارتفاع في صادرات الصناعات الغذائية المصرية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي بنسبة 14%، وبنحو 297 مليون دولار لتسجل ما قيمته 2.384 مليار دولار مقابل 2.086 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وأوضح المجلس، أن صادرات شهر مارس 2021 تعد أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 بقيمة بلغت 384 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 355 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو47% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر يوليو 2021 حوالي 287 مليون دولار بنسبة نمو 8%.





وأضاف أن الصادرات إلى "الدول العربية" تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من" يناير إلى يوليو" من عام 2021 بقيمة 1.268 مليار دولار تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 10% وقيمة نمو بلغت 120 مليون دولار، يليها "الاتحاد الأوروبي" بقيمة 391 مليون دولار بنسبة نمو 31% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، ثم "الدول الإفريقية غير العربية" بقيمة 224 مليون دولار، وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 2%، تلاها "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 129 مليون دولار تمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 25%، ثم "باقي المجموعات الدولية" بقيمة 372 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.





أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021 فقد احتلت "المملكة العربية السعودية" المركز الأول بقيمة صادرات 177 مليون دولار، بنسبة تراجع قدرها 9%، تليها "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 129 مليون دولار ونسبة نمو 25%، ثم "ليبيا" بقيمة 116 مليون دولار ونسبة نمو 5%، ثم "السودان" 112 مليون دولار ونسبة نمو 148%.





وأضاف أن "الجزائر" احتلت المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 104 ملايين دولار ونسبة تراجع 6%، ثم "المغرب" بقيمة 99 مليون دولار، ونسبة زيادة 60%، ثم في المرتبة السابعة "الأردن" بقيمة 93 مليون دولار، ونسبة تراجع 11%، ثم" اليمن" بقيمة 82 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، واحتلت "الصين" المرتبة التاسعة بقيمة 80 مليون دولار، ونسبة نمو 174%، تلاها "سوريا" في المركز العاشر بقيمة 80 مليون دولار ونسبة نمو 63% مقارنة بصادرات الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.





وأفاد بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية بأن السودان احتلت قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 113 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 51 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 37 مليون دولار، وسوريا بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، وأمريكا بقيمة صادرات 129 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 24 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 70 مليون دولار وقيمة زيادة 16 مليون دولار، ولبنان بقيمة صادرات 60 مليون دولار وزيادة بلغت 16 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 39 مليون دولار وزيادة بلغت 14 مليون دولار، وفي المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وزيادة بلغت 14 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.