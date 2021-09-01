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مدير الفتوى بالأوقاف: "النبي" أخبرنا عن التجديد الديني (فيديو)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور أيمن أبو عمر، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، إن التفسير هو العلاقة بين العقل والنص وفقا لفهم الواقع المعاصر، مستطردًا:"البعض يخشى من لفظة تجديد، والبسطاء يرددون عبارة هتجيبوا دين جديد، والحقيقة أن النبي تحدث عن التجديد منذ بداية الدعوة وقال إن الله يبعث من يجدد دين الأمة كل 100 عام".

وأضاف "أبو عمر"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "أي دعوة تنحرف نحو التخريب والقتل ليست من الشرع، ومن الأمثلة على التجديد اقتراح عمر بن خطاب على سيدنا أبو بكر، بإلغاء سهم الزكاة المخصص للمؤلفة قلوبهم رغم وجود نص قرآني بها، لتغير العصر"، مؤكدًا أن التفسير يختلف تبعا لتغير الأزمنة والأشخاص القائمة على عملية التفسير.

من جانبه قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اهتم ببناء الأئمة عبر دورات تدريبية ترسخ الفكر الوسطي معقبًا،: "وزارة الأوقاف تحقق نقلة غير مسبوقة، عبر الدورات التي جهزت الإمام المفكر كي يكون منفتحا على تطبيق النص القرآني والحديث الشريف وفقا للعصر الحالي"، مشيرا إلى أن الإمام المفكر عليه دور كبير في بناء جيل وسطي.

الكلمات المفتاحية

التجديد الديني الأوقاف

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