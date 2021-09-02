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8 معلومات عن دمج العاملين بالقطاع غير الرسمى للمخلفات بالمنظومة الاجتماعية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:37 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة برئاسة الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وبحضور الدكتورة نجوى القروى مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات وممثلي الوزارات المعنية من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.

وترصد "الفجر" أبرز معلومات عن بروتوكول تعاون دمج العاملين بالقطاع غير الرسمى للمخلفات داخل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية:
١-بروتكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث تم توقيعه فى شهر يوليو الماضي.

٢- يهدف لإدماج العاملين بالقطاع الغير رسمى داخل منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية

٣-كل وزارة تحدد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمني لها والخطوات المقترحة لسير اعمال البروتوكول.

٤-وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة

٥_مراجعة استمارات التقديم لـ4200 متقدم من قبل التضامن الاجتماعي ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة.

٦-اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة.

٧-توفير غطاء تأمينى لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

٨- يهدف البروتوكول الى دعم توجهات التنمية الأقتصادية والإجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف.

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة بوابة الفجر القطاع غير الرسمي للمخلفات الفجر

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