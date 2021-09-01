نتيجة التظلمات .. ننشر موعد ظهورها ورابط تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام

نتيجة التظلمات ضمن أولويات طلاب الثانوية العامة، حيث سجل أكثر من 300 ألف طالب وطالبة تظلمهم على موقع تظلمات الثانوية العامة 2021 خلال أسبوع واحد فقط، ويريد الطالب الاطمئنان على النتيجة.





وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم ما يهم الطلاب وفي صالحهم، سوف نستعرض معكم في السطور التالية موعد ظهور تظلمات الثانوية العامة 2021 ورابط الاستعلام عنها.





موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021





قالت وزارة التربية والتعليم، إن نتائج فحص التظلمات تُرسل حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، ويتضمن الفحص التحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الأسئلة، فضلًا عن التأكد من الرصد الصحيح للدرجات ومطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية، كما يعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.





كما أوضحت الوزارة إلى أنّه سيتم تسليم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا مُوضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه، والدرجات الحاصل عليها، ونسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة، ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح، علمًا بأنّ طلبات إعادة الفحص تمت بشكل مجاني هذا العام دون دفع أي رسوم تيسيرًا على الطلاب.





رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

من هنا . - قم بالدخول على رابط "بوابة الثانوية العامة"





- سجل الرقم القومي.





- سجل رقم البريد الموحد.





- ثم اكتب كلمة مرور البريد.





- اضغط على "تسجيل دخول" للحصول على نتيجة التظلم في المواد التي تقدمت بطلب التظلم عليها في وقت سابق.