Advertisements

نتيجة التظلمات .. ننشر موعد ظهورها ورابط تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نتيجة التظلمات ضمن أولويات طلاب الثانوية العامة، حيث سجل أكثر من 300 ألف طالب وطالبة تظلمهم على موقع تظلمات الثانوية العامة 2021 خلال أسبوع واحد فقط، ويريد الطالب الاطمئنان على النتيجة.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم ما يهم الطلاب وفي صالحهم، سوف نستعرض معكم في السطور التالية موعد ظهور تظلمات الثانوية العامة 2021 ورابط الاستعلام عنها.

موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

قالت وزارة التربية والتعليم، إن نتائج فحص التظلمات تُرسل حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، ويتضمن الفحص التحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الأسئلة، فضلًا عن التأكد من الرصد الصحيح للدرجات ومطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية، كما يعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

كما أوضحت الوزارة إلى أنّه سيتم تسليم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا مُوضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه، والدرجات الحاصل عليها، ونسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة، ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح، علمًا بأنّ طلبات إعادة الفحص تمت بشكل مجاني هذا العام دون دفع أي رسوم تيسيرًا على الطلاب. 

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021
 
- قم بالدخول على رابط "بوابة الثانوية العامة" من هنا.

- سجل الرقم القومي.

- سجل رقم البريد الموحد.

- ثم اكتب كلمة مرور البريد.

- اضغط على "تسجيل دخول" للحصول على نتيجة التظلم في المواد التي تقدمت بطلب التظلم عليها في وقت سابق.

الكلمات المفتاحية

نتيجة تظلمات الثانوية نتيجة التظلمات موقع التظلمات تظلمات الثانوية العامة 2021

أخبار تهمك

بيراميدز يُهدد صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ يوم

بأمر كارتيرون.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

3 مليون جنيه تفصيل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يؤكد اقتراب الزمالك من حسم صفقة الجناح الطائر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ نصف ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بيراميدز يصارع الزمالك على ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة.. تظلمات امتحانات 2021 "مجانا"

تظلمات الثانوية العامة 2021.. موعد إتاحة رابط التقديم والخطوات المطلوبة

تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2021 × 12 معلومة مهمة

مجانا لجميع الطلاب.. "التعليم" تعلن موعد تظلمات الثانوية العامة 2021

غدا.. التربية والتعليم تطرح رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

"التعليم" تعلن عن رابط تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:25 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

06:05 م

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

بيراميدز يُهدد صفقة الزمالك

07:01 م

أول رد فعل من مبابي بعد فشل انضمامه إلى ريال مدريد

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements